Gudmundsson, NOVITA’ importanti per la cessione. OFFERTA di QUELLA SQUADRA per il Genoa

Gudmundsson e il Genoa: la CESSIONE si sblocca. Quel club vuole fare sul serio riuscendo a soddisfare le richieste di mercato rossoblu

Albert Gudmundsson è il pezzo forte del calciomercato del Genoa, e ci potrebbero essere delle novità a riguardo. Come riportato da Sportitalia, l’Inter si rifarà sotto per l’attaccante islandese grazie alla cessione di Valentin Carboni.

Incassando quei 35 milioni potrebbe andare dal Genoa per comprare il talento rossoblu, avendo i soldi per soddisfare le richieste imposte per Gudmundsson. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.