Di Cesare scoppia in lacrime: «La salvezza del Bari è vita» – FOTO

Le parole di Valerio Di Cesare, difensore e capitano del Bari, sulla stagione del club biancorosso. I dettagli

Valerio Di Cesare ha parlato nella conferenza stampa odierna delle difficoltà del Bari, in lotta per rimanere in Serie B.

SALVEZZA – «Conta il Bari e la salvezza, è vita. Retrocedere vorrebbe dire fallire clamorosamente. Sono le solite frasi fatte, ma bisogna andare oltre quello che uno ha. Il Bari si deve salvare per forza. Ho sempre portato rispetto verso tutti, sapete cosa provo per questa maglia. Dispiace che escano tante cose dallo spogliatoio, dovrebbe essere un posto sacro. Leggo di lamentele di troppo in sala video, cose astruse. I giocatori hanno il fuoco negli occhi, retrocedere sarebbe una tragedia».

IACHINI – «Io ho sempre creduto in tutti gli allenatori, anche in Iachini. Poi purtroppo i risultati non sono andati come ci aspettavamo e ora siamo in questa situazione. Secondo me con Iachini non c’è stato un brutto feeling, leggere che sia io quello che va contro gli allenatori è brutto. Ho 41 anni e penso di aver dimostrato qualcosa come uomo».