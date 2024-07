Calendario Serie B 2024/2025: date, partite, risultati, classifica

Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025

La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00. Calendario Serie B 2024/2025: ancora una volta “il campionato degli italiani”, giunto alla sua 93ª edizione, seguirà un formato asimmetrico, con una sequenza di partire diversa fra girone di andata e girone di ritorno.

Come sempre, una delle venti città del torneo sarà protagonista della kermesse per testimoniare ancora una volta il legame inscindibile fra la LNPB e i territori della penisola. Il presidente Mauro Balata conferma la sua volontà di valorizzare i luoghi simbolo dell’Italia e, in particolare, quello delle città che compongono la Serie BKT.

LE SQUADRE

Anche quest’anno sono 20 le squadre che partecipano al Campionato di Serie B. A Bari, Catanzaro, Brescia, Cremonese, Cittadella, Cosenza, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia e Südtirol, si sono aggiunte le 3 retrocesse dalla Serie A, Frosinone, Sassuolo e Salernitana e le quattro neopromosse dalla Serie C, Carrarese, Cesena, Juve Stabia e Mantova.

Il Calendario Serie B 2024/2025 è stato sorteggio mercoledì 10 luglio 2024 a partire dalle 19.00. Queste le date della 93ª edizione del “Campionato degli italiani”:

Quando inizia la Serie B 2024/2025?

Ancora prima della formulazione del calendario, la Lega Serie B ha annunciato che il nuovo campionato parte venerdì 16 agosto 2024 con l’anticipo della prima giornata. Quest’ultima sarà poi completata con le partite di sabato 17 agosto.

Turni infrasettimanali Serie B 2024/2025

La Serie B 2024/2025 avrà 4 turni infrasettimanali:

Martedì 27 agosto;

Martedì 29 ottobre;

Giovedì 26 dicembre;

Giovedì 1 maggio.

Soste Serie B 2024/2025

Anche nella nuova stagione saranno complessivamente 4 gli stop previsti nel campionato di Serie B:

Sabato-Domenica 07-08 settembre 2024;

Sabato-Domenica 12-13 ottobre 2024;

Sabato-Domenica 16-17 novembre 2024;

Sabato-Domenica 22-23 marzo 2025.

Festività natalizie e pause invernali

Anche quest’anno la Serie B conferma l’appuntamento con il “Boxing day”, il turno infrasettimanale di campionato in programma per Santo Stefano. Successivamente la Serie B vivrà la pausa invernale e si fermerà dal 30 dicembre all’11 gennaio 2025.

Quando finisce la Serie B 2024/2025?

L’ultimo turno del campionato cadetto è in programma venerdì 9 maggio 2025. Successivamente si disputerà la post season con i playoff e i playout.

SORTEGGIO CALENDARIO SERIE B 2024/2025

Il sorteggio del Calendario Serie B 2024/2025 si è svolto mercoledì 10 luglio in Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle 19.00 e ha dato forma al torneo cadetto.

Durante l’evento è stato presentato il nuovo Kombat™ Ball Serie BKT 2024/2025, il pallone ufficiale disegnato anche quest’anno da Kappa®, che rappresenta la partnership rinnovata per l’ottavo anno consecutivo con l’azienda torinese a dimostrazione di un rapporto ormai consolidato. Il pallone è un concentrato di tecnologia e aerodinamicità che offre un grip migliorato e un controllo ottimale su ogni tipo di superficie.

La serata, condotta da Barbara Cirillo e dallo spezzino Dario Vergassola, è stata arricchita da momenti di spettacolo e intrattenimento con la band dei Malvax, ma anche da ospiti del mondo calcistico come Antonio Di Natale, Daniele Cacia e Marco Sansovini per ricordare la missione della B di valorizzare giocatori in ambito nazionale, tre goleador che hanno segnato molto in B contribuendo allo spettacolo di questo campionato.

L’ex Empoli, ad esempio, dopo tre anni in B è diventato il giocatore più prolifico di sempre dell’Udinese per poi arrivare in Nazionale, Cacia è il secondo marcatore di sempre della B dopo Schwoch, infine Sansovini, cresciuto e valorizzato dallo Spezia, era uno dei magnifici tre dell’attacco del Pescara di Zeman che conquistò la promozione in A.

L’evento è stato trasmesso sui canali social della Lega B, YouTube e Facebook, e dal portale Sport Mediaset.

CRITERI CALENDARIO SERIE B

Questi i criteri di cui si è tenuto conto nel sorteggio del calendario di Serie B:

Come già nel corso della stagione scorsa, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico);

l’obiettivo principale del calendario asimmetrico è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli Club;

la compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;

per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore;

è prevista l’alternanza perfetta degli incontri in casa ed in trasferta fra società che condividono lo stesso impianto di gioco (Sassuolo e Reggiana);

negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte.

CALENDARIO SERIE B 2024/2025

Ecco le 38 giornate del Campionato di Serie B 2024/2025:

GIRONE DI ANDATA

1ª GIORNATA (17 agosto 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-JUVE STABIA – – BRESCIA-PALERMO – – CATANZARO-SASSUOLO – – CESENA-CARRARESE – – COSENZA-CREMONESE – – FROSINONE-SAMPDORIA – – PISA-SPEZIA – – REGGIANA-MANTOVA – – SALERNITANA-CITTADELLA – – SÜDTIROL-MODENA

2ª GIORNATA (24 agosto 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-CITTADELLA – – CATANZARO-JUVE STABIA – – CREMONESE-CARRARESE – – MANTOVA-COSENZA – – MODENA-BARI – – PISA-PALERMO – – SAMPDORIA-REGGIANA – – SASSUOLO-CESENA – – SPEZIA-FROSINONE – – SÜDTIROL-SALERNITANA

3ª GIORNATA (27 agosto 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-SASSUOLO – – CARRARESE-SÜDTIROL – – CESENA-CATANZARO – – CITTADELLA-PISA – – COSENZA-SPEZIA – – CREMONESE-PALERMO – – FROSINONE-MODENA – – JUVE STABIA-MANTOVA – – REGGIANA-BRESCIA – – SALERNITANA-SAMPDORIA

4ª GIORNATA (31 agosto 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CATANZARO-CARRARESE – – FROSINONE-JUVE STABIA – – MANTOVA-SALERNITANA – – MODENA-CITTADELLA – – PALERMO-COSENZA – – PISA-REGGIANA – – SAMPDORIA-BARI – – SASSUOLO-CREMONESE – – SPEZIA-CESENA – – SÜDTIROL-BRESCIA

5ª GIORNATA (14 settembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-MANTOVA – – BRESCIA-FROSINONE – – CARRARESE-SASSUOLO – – CESENA-MODENA – – CITTADELLA-CATANZARO – – COSENZA-SAMPDORIA – – CREMONESE-SPEZIA – – JUVE STABIA-PALERMO – – REGGIANA-SÜDTIROL – – SALERNITANA-PISA

6ª GIORNATA (21 settembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CATANZARO-CREMONESE – – COSENZA-SASSUOLO – – FROSINONE-BARI – – MANTOVA-CITTADELLA – – MODENA-JUVE STABIA – – PALERMO-CESENA – – PISA-BRESCIA – – REGGIANA-SALERNITANA – – SAMPDORIA-SÜDTIROL – – SPEZIA-CARRARESE

7ª GIORNATA (28 settembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-COSENZA – – BRESCIA-CREMONESE – – CARRARESE-REGGIANA – – CESENA-MANTOVA – – CITTADELLA-FROSINONE – – JUVE STABIA-PISA – – MODENA-SAMPDORIA – – SALERNITANA-CATANZARO – – SASSUOLO-SPEZIA – – SÜDTIROL-PALERMO

8ª GIORNATA (5 ottobre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CATANZARO-MODENA – – COSENZA-SÜDTIROL – – CREMONESE-BARI – – FROSINONE-CARRARESE – – MANTOVA-BRESCIA – – PALERMO-SALERNITANA – – PISA-CESENA – – SAMPDORIA-JUVE STABIA – – SASSUOLO-CITTADELLA – – SPEZIA-REGGIANA

9ª GIORNATA (19 ottobre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-CATANZARO – – BRESCIA-SASSUOLO – – CARRARESE-MANTOVA – – CESENA-SAMPDORIA – – CITTADELLA-COSENZA – – JUVE STABIA-CREMONESE – – MODENA-PALERMO – – REGGIANA-FROSINONE – – SALERNITANA-SPEZIA – – SÜDTIROL-PISA

10ª GIORNATA (26 ottobre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CARRARESE-CITTADELLA – – CATANZARO-SÜDTIROL – – CESENA-BRESCIA – – COSENZA-JUVE STABIA – – CREMONESE-SALERNITANA – – FROSINONE-PISA – – PALERMO-REGGIANA – – SAMPDORIA-MANTOVA – – SASSUOLO-MODENA – – SPEZIA-BARI

11ª GIORNATA (29 ottobre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-CARRARESE – – BRESCIA-SPEZIA – – CITTADELLA-SAMPDORIA – – JUVE STABIA-SASSUOLO – – MANTOVA-PALERMO – – MODENA-CREMONESE – – PISA-CATANZARO – – REGGIANA-COSENZA – – SALERNITANA-CESENA – – SÜDTIROL-FROSINONE

12ª GIORNATA (2 novembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-REGGIANA – – CARRARESE-JUVE STABIA – – CATANZARO-FROSINONE – – CESENA-SÜDTIROL – – COSENZA-SALERNITANA – – CREMONESE-PISA – – PALERMO-CITTADELLA – – SAMPDORIA-BRESCIA – – SASSUOLO-MANTOVA – – SPEZIA-MODENA

13ª GIORNATA (9 novembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-COSENZA – – CITTADELLA-CESENA – – FROSINONE-PALERMO – – JUVE STABIA-SPEZIA – – MANTOVA-CREMONESE – – MODENA-CARRARESE – – PISA-SAMPDORIA – – REGGIANA-CATANZARO – – SALERNITANA-BARI – – SÜDTIROL-SASSUOLO

14ª GIORNATA (23 novembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-CITTADELLA – – CARRARESE-PISA – – CATANZARO-MANTOVA – – CESENA-REGGIANA – – COSENZA-MODENA – – CREMONESE-FROSINONE – – JUVE STABIA-BRESCIA – – PALERMO-SAMPDORIA – – SASSUOLO-SALERNITANA – – SPEZIA-SÜDTIROL

15ª GIORNATA (30 novembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-BARI – – CITTADELLA-JUVE STABIA – – FROSINONE-CESENA – – MANTOVA-MODENA – – PALERMO-SPEZIA – – PISA-COSENZA – – REGGIANA-SASSUOLO – – SALERNITANA-CARRARESE – – SAMPDORIA-CATANZARO – – SÜDTIROL-CREMONESE

16ª GIORNATA (7 dicembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-CESENA – – CARRARESE-PALERMO – – CATANZARO-BRESCIA – – COSENZA-FROSINONE – – CREMONESE-REGGIANA – – JUVE STABIA-SÜDTIROL – – MANTOVA-PISA – – MODENA-SALERNITANA – – SASSUOLO-SAMPDORIA – – SPEZIA-CITTADELLA

17ª GIORNATA (14 dicembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-CARRARESE – – CESENA-COSENZA – – CITTADELLA-CREMONESE – – FROSINONE-SASSUOLO – – PALERMO-CATANZARO – – PISA-BARI – – REGGIANA-MODENA – – SALERNITANA-JUVE STABIA – – SAMPDORIA-SPEZIA – – SÜDTIROL-MANTOVA

18ª GIORNATA (21 dicembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-SÜDTIROL – – CARRARESE-COSENZA – – CATANZARO-SPEZIA – – CITTADELLA-REGGIANA – – CREMONESE-SAMPDORIA – – JUVE STABIA-CESENA – – MANTOVA-FROSINONE – – MODENA-PISA – – SALERNITANA-BRESCIA – – SASSUOLO-PALERMO

19ª GIORNATA (28 dicembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-MODENA – – CESENA-CREMONESE – – COSENZA-CATANZARO – – FROSINONE-SALERNITANA – – PALERMO-BARI – – PISA-SASSUOLO – – REGGIANA-JUVE STABIA – – SAMPDORIA-CARRARESE – – SPEZIA-MANTOVA – – SÜDTIROL-CITTADELLA

GIRONE DI RITORNO

20ª GIORNATA (29 dicembre 2024)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-SPEZIA – – CARRARESE-CESENA – – CATANZARO-SALERNITANA – – CITTADELLA-PALERMO – – CREMONESE-BRESCIA – – JUVE STABIA-FROSINONE – – MANTOVA-REGGIANA – – MODENA-SÜDTIROL – – SAMPDORIA-PISA – – SASSUOLO-COSENZA

21ª GIORNATA (12 gennaio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-SAMPDORIA – – CESENA-CITTADELLA – – COSENZA-MANTOVA – – FROSINONE-CREMONESE – – PALERMO-MODENA – – PISA-CARRARESE – – REGGIANA-BARI – – SALERNITANA-SASSUOLO – – SPEZIA-JUVE STABIA – – SÜDTIROL-CATANZARO

22ª GIORNATA (18 gennaio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-BRESCIA – – CARRARESE-SPEZIA – – CATANZARO-PISA – – CITTADELLA-MANTOVA – – CREMONESE-COSENZA – – MODENA-FROSINONE – – PALERMO-JUVE STABIA – – SALERNITANA-REGGIANA – – SAMPDORIA-CESENA – – SASSUOLO-SÜDTIROL

23ª GIORNATA (25 gennaio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA – CATANZARO – – CESENA – BARI – – COSENZA – CITTADELLA – – CREMONESE – MODENA – – FROSINONE – SÜDTIROL – – JUVE STABIA – CARRARESE – – MANTOVA – SAMPDORIA – – PISA – SALERNITANA – – REGGIANA – PALERMO – – SPEZIA – SASSUOLO

24ª GIORNATA (1 febbraio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-FROSINONE – – CARRARESE-BRESCIA – – CATANZARO-CESENA – – CITTADELLA-SPEZIA – – MODENA-MANTOVA – – PALERMO-PISA – – SALERNITANA-CREMONESE – – SAMPDORIA-COSENZA – – SASSUOLO-JUVE STABIA – – SÜDTIROL-REGGIANA

25ª GIORNATA (8 febbraio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-SALERNITANA – – COSENZA-CARRARESE – – CREMONESE-SÜDTIROL – – FROSINONE-CATANZARO – – JUVE STABIA-BARI – – MANTOVA-SASSUOLO – – PISA-CITTADELLA – – REGGIANA-CESENA – – SAMPDORIA-MODENA – – SPEZIA-PALERMO

26ª GIORNATA (15 febbraio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI – CREMONESE – – CARRARESE-SALERNITANA – – CATANZARO-CITTADELLA – – CESENA-PISA – – FROSINONE-REGGIANA – – JUVE STABIA-COSENZA – – MODENA-SPEZIA – – PALERMO-MANTOVA – – SASSUOLO-BRESCIA – – SÜDTIROL-SAMPDORIA

27ª GIORNATA (22 febbraio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-SÜDTIROL – – CITTADELLA-MODENA – – COSENZA-PALERMO – – CREMONESE-CESENA – – MANTOVA-BARI – – PISA-JUVE STABIA – – REGGIANA-CARRARESE – – SALERNITANA-FROSINONE – – SAMPDORIA-SASSUOLO – – SPEZIA-CATANZARO

28ª GIORNATA (1 marzo 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-SAMPDORIA – – CARRARESE-CREMONESE – – CATANZARO-REGGIANA – – CESENA-SALERNITANA – – FROSINONE-MANTOVA – – JUVE STABIA-CITTADELLA – – MODENA-COSENZA – – PALERMO-BRESCIA – – SASSUOLO-PISA – – SÜDTIROL-SPEZIA

29ª GIORNATA (8 marzo 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-CESENA – – CARRARESE-FROSINONE – – CITTADELLA-SÜDTIROL – – COSENZA-REGGIANA – – CREMONESE-CATANZARO – – MANTOVA-JUVE STABIA – – SALERNITANA-MODENA – – SAMPDORIA-PALERMO – – SASSUOLO-BARI – – SPEZIA-PISA

30ª GIORNATA (15 marzo 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-SALERNITANA – – CATANZARO-COSENZA – – CESENA-SPEZIA – – CITTADELLA-SASSUOLO – – FROSINONE-BRESCIA – – JUVE STABIA-MODENA – – PALERMO-CREMONESE – – PISA-MANTOVA – – REGGIANA-SAMPDORIA – – SÜDTIROL-CARRARESE

31ª GIORNATA (29 marzo 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CARRARESE-BARI – – CESENA-JUVE STABIA – – COSENZA-PISA – – CREMONESE-CITTADELLA – – MANTOVA-SÜDTIROL – – MODENA-CATANZARO – – SALERNITANA-PALERMO – – SAMPDORIA-FROSINONE – – SASSUOLO-REGGIANA – – SPEZIA-BRESCIA

32ª GIORNATA (5 aprile 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-MANTOVA – – CATANZARO-BARI – – CITTADELLA-CARRARESE – – FROSINONE-COSENZA – – JUVE STABIA-SALERNITANA – – PALERMO-SASSUOLO – – PISA-MODENA – – REGGIANA-CREMONESE – – SPEZIA-SAMPDORIA – – SÜDTIROL-CESENA

33ª GIORNATA (12 aprile 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-PALERMO – – CARRARESE – CATANZARO – – CESENA-FROSINONE – – COSENZA-BRESCIA – – CREMONESE-JUVE STABIA – – MANTOVA-SPEZIA – – MODENA-SASSUOLO – – REGGIANA-PISA – – SALERNITANA-SÜDTIROL – – SAMPDORIA-CITTADELLA

34ª GIORNATA (21 aprile 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BRESCIA-REGGIANA – – CITTADELLA-SALERNITANA – – JUVE STABIA-SAMPDORIA – – MANTOVA-CATANZARO – – MODENA-CESENA – – PALERMO-CARRARESE – – PISA-CREMONESE – – SASSUOLO-FROSINONE – – SPEZIA-COSENZA – – SÜDTIROL-BARI

35ª GIORNATA (25 aprile 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-MODENA – – BRESCIA-PISA – – CARRARESE-SAMPDORIA – – CATANZARO-PALERMO – – CESENA-SASSUOLO – – CREMONESE-MANTOVA – – FROSINONE-SPEZIA – – REGGIANA-CITTADELLA – – SALERNITANA-COSENZA – – SÜDTIROL-JUVE STABIA

36ª GIORNATA (1 maggio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – CITTADELLA-BRESCIA – – COSENZA-BARI – – JUVE STABIA-CATANZARO – – MANTOVA-CESENA – – MODENA-REGGIANA – – PALERMO-SÜDTIROL – – PISA-FROSINONE – – SAMPDORIA-CREMONESE – – SASSUOLO-CARRARESE – – SPEZIA-SALERNITANA

37ª GIORNATA (4 maggio 2025)

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO – – BARI-PISA – – BRESCIA-JUVE STABIA – – CARRARESE-MODENA – – CATANZARO-SAMPDORIA – – CESENA-PALERMO – – CREMONESE-SASSUOLO – – FROSINONE-CITTADELLA – – REGGIANA-SPEZIA – – SALERNITANA-MANTOVA – – SÜDTIROL-COSENZA

38ª GIORNATA (9 maggio 2025)