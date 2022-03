Venezia, la squadra di Zanetti affonda sotto gli errori individuali

Il Venezia sta affondando sempre di più in classifica e si sta facendo male con le proprie mani: pesano gli errori individuali per la squadra di Zanetti

Rabbia, errori, mancanza di gol e paura. Questi i problemi del Venezia di Zanetti, che ora rischia tantissimo. I lagunari sono ancora in corsa per la salvezza, ma la squadra vista nelle ultime settimane non lascia ben sperare per il futuro.

Serve un cambio di rotta repentino e la sfuriata di Zanetti contro Herny è un chiaro segnale che ora nello spogliatoio manca serenità. Gli errori individuali pesano, non solo l’espulsione, ma anche il doppio regalo di Maenpaa a Caputo, che ha scartato con facilità e consegnato la vittoria ai blucerchiati. Sicuramente non è il Venezia visto nella prima parte di campionato e ora fatica anche a trovare gli acuti giusti in zona gol.