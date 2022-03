Venezia, Zanetti: «Ci siamo suicidati contro la Sampdoria. Insulti meritati»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato al termine del match perso contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Normale che il verdetto del campo sia chiaro. Partita preparata in un certo modo e poi ci siamo suicidati regalando due gol. Non abbiamo avuto la forza di riprenderla anche a causa di un momento psicologico non facile. Cerchiamo di preparare le partite con rabbia, ma ci complichiamo la vita. Gli errori fanno parte del calcio e sono io il responsabile. La colpa è mia ma tutti dobbiamo fare qualcosa di più. Oggi i tifosi ci hanno contestato ma hanno ragione».

ATTEGGIAMENTO – «La mentalità si costruisce di giorno in giorno lavorando sugli errori. Analizzando le ultime sette partite ci sono stati solo errori individuali, questo significa che la squadra non è serena né tranquilla. Fino al sabato sembriamo spavaldi. Poi l’arbitro fischia e le gambe cominciano a tremare. Noi facciamo fatica ad andare oltre ai nostri errori. Li abbiamo ripetuti troppo spesso. Abbiamo incontrato quattro o cinque grandi squadre che ci hanno tolto autostima. Dovevamo tirare fuori le nostre qualità ma facciamo fatica. Poi se regaliamo i gol agli altri… Loro hanno fatto una buona partita, ma li abbiamo messi noi in gradi di segnare. Il secondo gol poi è nato da una stronzata del nostro giocatore».

