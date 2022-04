Venezia Udinese, occasione da non sprecare per Zanetti

Al Penzo alle ore 15 andrà in scena la sfida tra Venezia e Udinese: con la sconfitta del Cagliari per Zanetti è un’occasione da non sprecare

Il Venezia ospiterà l’Udinese al Penzo alle ore 15. Una partita da dentro o fuori per i lagunari che devono rincorrere la salvezza. Un match che non può sbagliare la squadra di Zanetti.

A maggior ragione con la sconfitta del Cagliari. Per i lagunari deve rappresentare uno stimolo in più per fare bene e provare a ritrovare i tre punti.