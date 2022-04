Venezia, Zanetti: «Gli episodi non sono dalla nostra parte. Non mollerò fino all’ultimo respiro»

L’allenatore del Venezia Zanetti ha parlato dopo la partita contro l’Atalanta

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sconfitta interna per 3-1 contro l’Atalanta.

PARTITA – «In questo momento gli episodi non sono mai dalla nostra parte. Per un centimetro non abbiamo fatto gol noi e per un centimetro lo hanno fatto loro. Dopo la rete annullata ci siamo abbassati tanto. Poi l’uno-due ci ha messo in difficoltà, abbiamo messo fuori la testa quando ormai era troppo tardi».

SALVEZZA – «Non possiamo pretendere che la nostra gente sia felice e che ci sostenga a prescindere. Veniamo da un momento difficile lungo. Dobbiamo essere noi a portare i tifosi dalla nostra parte. Abbiamo un calendario non semplice, ma non è impossibile. Alla fine tireremo le somme. Io non mollerò mai fino all’ultimo respiro».