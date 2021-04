Veretout: «Giocato con il cuore. Manchester United? Siamo la Roma»

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine del match contro l’Atalanta

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV al termine del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato con il cuore, contro una grande squadra come Atalanta che gioca uomo contro uomo abbiamo fatto vedere grandi cose. Ci siamo presi dei rischi, nel secondo tempo abbiamo alzato la testa e potevamo vincere. Dobbiamo continuare così e dare il 100% in ogni partita».

INFORTUNIO – «Mi sono toccato in un punto diverso, non voglio rischiare, aiuto i miei compagni ma senza rischiare. Non vi preoccupate».

MANCHESTER UNITED – «Abbiamo una partita domenica, dobbiamo riposare, facciamo una buona partita domenica e dopo pensiamo al Manchester. Abbiamo dato tutto in Europa League, abbiamo dimostrato qualità ma andiamo per fare risultato. Siamo la Roma e dobbiamo fare il massimo per andare in finale».