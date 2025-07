Verona, 9 gol al Rovereto nella seconda uscita stagionale

Il Verona di Paolo Zanetti vince la seconda amichevole del ritiro estivo: nove reti segnate ai dilettanti del Rovereto

Nel secondo test stagionale, il Verona ha mostrato grande supremazia sul Rovereto, formazione dilettantistica di Eccellenza, imponendosi con un netto 9-0. L’incontro, disputato nel centro sportivo La Pineta di Folgaria davanti a oltre 2.000 tifosi, ha confermato la preparazione in crescita della squadra guidata da Paolo Zanetti nel corso dell’ottavo giorno di ritiro.

La gara si è sbloccata già al 10’, quando Frese ha capitalizzato un assist preciso di Nasse, autore poco dopo anche del 2-0. Il tris è arrivato poco prima della mezz’ora grazie a Rocha Livramento, che ha infilato il portiere con un destro calibrato. Prima dell’intervallo, Sarr ha calato il poker sfruttando un corner ben battuto dalla squadra.

Nella ripresa, la formazione gialloblù ha continuato a dominare, con la doppietta del giovane Alphadjo Cissè, classe 2006, che ha segnato due gol inframezzati dalla prima rete del neo acquisto Giovane. A chiudere il match ci hanno pensato Kastanos e Vermesan, che hanno fissato il risultato sul definitivo 9-0.

Questo ampio successo rappresenta un buon banco di prova per Zanetti e i suoi, dopo il precedente successo per 6-0 ottenuto contro la selezione dilettantistica di Verona nella prima amichevole stagionale. La squadra ha dimostrato di avere un potenziale offensivo di alto livello, mettendo in mostra una rosa in forma e pronta a rispondere alle indicazioni del tecnico.

Il risultato e le prestazioni di squadra testimoniano l’efficacia del lavoro svolto durante il ritiro, evidenziando un gruppo coeso e motivato in vista della nuova stagione. Il Verona ha così ribadito la sua intenzione di affrontare il campionato con determinazione e qualità, sfruttando al meglio la preparazione estiva per costruire una stagione competitiva.