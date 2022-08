Verona Atalanta Story: il guizzo di Saviola, il saluto di Pessina – VIDEO

La sfida tra Verona e Atalanta mette di fronte due formazioni che negli ultimi campionati hanno avuto un percorso spesso comune

Dopo i 5 gol presi in casa con il Napoli, la difesa del Verona si è registrata: a Bologna l’1-1 è stato un risultato giusto. Nota positiva per Cioffi è l’inserimento dell’ex veneziano Henry. 2 gol in 2 partite, il francese ha avuto un ottimo impatto.

L’Atalanta ha raccolto 4 punti nelle prime 2 giornate di campionato: vittoria sulla Sampdoria, pareggio con il Milan. Proprio contro i campioni d’Italia la squadra di Gasperini è apparsa convincente. E ancora manca all’appello il contributo di Zapata e Muriel.