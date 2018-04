Verona, bandiera bianca di Setti: «Pronti a ripartire dalla Serie B»

Le parole del presidente Setti dopo Hellas Verona-Spal: scaligeri ad un passo dalla retrocessione in Serie B dopo il ko nello scontro diretto

L’Hellas Verona perde lo scontro diretto con la Spal ed ha un piede e mezzo in Serie B. Quando mancano solamente tre partire da giocare e nove punti a disposizione, sono ben sei i punti che distaccano gli scaligeri dal quartultimo posto in classifica. Un’annata che rischia di concludersi con la retrocessione del club di Maurizio Setti. Il presidente dell’Hellas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta 1-2 di oggi al Bentegodi: «Le speranze sono ormai ridotte al lumicino ma penso sia giusto venire a parlare dopo un anno in cui abbiamo fatto fatica».

Prosegue Setti: «In uno scontro diretto come oggi, poi, che ci mette di fronte a delle responsabilità, mie per primo, e vuol dire che le pagheremo. Oggi è facile poter dire che sicuramente bisognava cambiare l’allenatore, ma io ho un modo di agire determinato e non cambio tanto per cambiare. Siamo stati molto sfortunati in questo campionato. Dobbiamo ripartire più forti di prima. Credo che sia importante avere le idee chiara e la capacità di partire nel modo giusto. I tifosi fanno bene a non essere contenti ma la parte sportiva del calcio è anche questa».