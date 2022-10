Verona, Bocchetti: «C’è rammarico ma mi fido di questo gruppo»

Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Salvatore Bocchetti ha parlato a Sky Sport dopo Sassuolo-Verona.

SCONFITTA – «C’è un bel po’ di rammarico. Abbiamo creato tanto, ma senza finalizzare come dovevamo. Ho fiducia nel gruppo, bisogna lavorare ancora su questa strada».

VELOSO – «Col Milan è stato straordinario e aveva speso tanto. L’ho sostituito perché anche chi entra dalla panchina è di livello. Ho fiducia in chiunque fa parte della mia squadra, noi non molliamo mai. Dobbiamo ricostruirci piano piano, un passo alla volta. Oggi abbiamo dato tutto e questo per me è la cosa più importante. Ora si lavora per cancellare gli errori».