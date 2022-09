Verona, Cabal: «Hellas miglior opzione per me per crescere»

Il neo difensore del Verona Cabal si è presentato in conferenza stampa

Juan David Cabal, difensore del Verona arrivato questa estate dall’Atletico Nacional, si è presentato in conferenza stampa.

SCELTA HELLAS – «Ho scelto Verona dopo aver parlato con la mia famiglia e le persone a me più care: abbiamo ritenuto fosse la miglior opzione per consentirmi di crescere come persona e professionista. Hanno influito anche la storia di questo club e la città».

RUOLO – «Posso giocare sia sul centro-sinistra che da centrale. Il debutto è stato un sogno che avevo sin da bambino: poter giocare negli stadi che vedevo in televisione da piccolo è meraviglioso».

VERONA – «Abbiamo un buon gruppo, siamo giovani e vogliamo crescere. Stiamo creando una ‘famiglia’: non abbiamo ottenuto i migliori risultati e questo non ci rende felici, ma lavoriamo molto duramente. Questa sosta ci aiuterà per conoscerci meglio, sarà importante per creare un Verona che combatta fino alla morte in ogni partita».

IDOLO – «In Colombia Yepes, Zapata… Quelli che giocavano in Nazionale nel primo Mondiale che vidi, perché prima non mi piaceva il calcio (ride, ndr). Non li conosco personalmente, ma ho imparato molto guardandoli in televisione».