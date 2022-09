Verona, Cioffi: «Ci aspettiamo una gara difficile»

Le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona, Gabriele Cioffi, in vista della sfida contro la Sampdoria: «Si vuole vincere»

Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Verona e Sampdoria, valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore gialloblù.

SAMPDORIA – «Si vuole vincere. La volontà è grande. Affrontiamo una squadra molto simile a noi per il periodo che sta vivendo, ma che ha qualità. È un avversario ostico, ha messo in difficoltà Juventus, Lazio e Atalanta. È una squadra viva, allenata da un tecnico che stimo molto e che è amato dalla piazza. Ci aspettiamo una gara difficile».

TORTI ARBITRALI CONTRO LA SAMP – «Non commento: il lavoro dell’arbitro è difficilissimo, è fatto di istinto, di decisioni veloci. Ho grande rispetto per loro, non credo di essermi mai lamentato finora, e confido di non farlo».

CALCIOMERCATO – «È arrivata qualità, meglio tardi che mai. Sono molto contento: Hrustic è leggermente indietro, Verdi è invece molto indietro. Starà a noi portarli in condizione».

INTERVALLO DI EMPOLI – «Sappiamo che il primo tempo che abbiamo fatto è inammissibile. Siamo alla ricerca di equilibri, sapendo che siamo andati a cercarli andando a cento all’ora, e sapendo che o lo faccio io o lo fa un altro questo lavoro, e quindi lo faccio io».

