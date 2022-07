Verona, Cioffi: «Ho idee e voglio trasmetterle. Mercato? Arriveranno giocatori affamati»

Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato della prossima stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«Per poter sognare devi avere quattro paletti. I miei sono: lavoro, lavoro, lavoro e lavoro. Inteso come sacrificio, passione e obiettivi. Il sogno si costruisce. Zaccheroni? Per me è stato un punto di riferimento sia da giocatore e sia da quando ho iniziato ad allenare. Mi sento un primo allenatore come lui ha detto, ho idee e penso di saperle trasmettere».

VERONA – «Gli esami non finiscono mai da allenatore. Conta vincere e centrare gli obiettivi. Non sento la pressione delle aspettative, il nostro obiettivo è la salvezza, il secondo confermarsi e il terzo stupire. Qui manterrò la linea dell’identità che contraddistingue Verona, in più porterò le mie idee».

MERCATO – «Allenerò chi ci sarà nel Verona ma non vuol dire essere schiavo degli eventi. Ho dato le mie linee guida alla società e arriveranno giocatori affamati».