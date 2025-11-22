Verona, i convocati per la sfida contro il Parma: Zanetti deve rinunciare ancora ad una pedina fondamentale. Le ultime

Hellas Verona News
Sono stati resi noti i convocati del Verona per la sfida contro il Parma. Assente ancora una volta Serdar per infortunio. La lista completa.
Portieri: 1. Montipò, 34. Berardi, 94 Toniolo
Difensori: 2. Oyegoke, 3. Frese, 4. 5. Nunez, 6. Valentini, 7. Belghali, 12. Bradaric, 15. Nelsson, 19. Slotsager, 23. Ebosse, 37. Bella-Kotchap, 70. Fallou
Centrocampisti: 4. Yellu, 11. Akpa Akpro, 21. Harroui, 24. Bernede, 36. Niasse, 63. Gagliardini, 73. Al-Musrati
Attaccanti: 9. Sarr, 16. Orban, 17. Giovane, 25. Mosquera 72. Ajayi,
Calciomercato Verona, Giovane sta incantando la Serie A! Quelle big vogliono comprarlo a tutti i costi!
