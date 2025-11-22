 Verona, i convocati per la sfida contro il Parma: Zanetti deve rinunciare ancora ad una pedina fondamentale. Le ultime
Hellas Verona News

31 secondi ago

zanetti

Verona, i convocati per la sfida contro il Parma di domani. Zanetti deve fare i conti con l’assenza di Serdar per infortunio. Ecco la lista completa

Sono stati resi noti i convocati del Verona per la sfida contro il Parma. Assente ancora una volta Serdar per infortunio. La lista completa.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Portieri: 1. Montipò, 34. Berardi, 94 Toniolo

Difensori: 2. Oyegoke, 3. Frese, 4. 5. Nunez, 6. Valentini, 7. Belghali, 12. Bradaric, 15. Nelsson, 19. Slotsager, 23. Ebosse, 37. Bella-Kotchap, 70. Fallou

Centrocampisti: 4. Yellu, 11. Akpa Akpro, 21. Harroui, 24. Bernede, 36. Niasse, 63. Gagliardini, 73. Al-Musrati

Attaccanti: 9. Sarr, 16. Orban, 17. Giovane, 25. Mosquera 72. Ajayi, 

18 Novembre 2025

on

15 Novembre 2025

