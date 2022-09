Verona, Depaoli: «Con il cuore sempre rimasto qui. Metteremo in difficoltà l’Udinese»

Il nuovo esterno del Verona Fabio Depaoli si è presentato in conferenza stampa dopo essere tornato tra le fila degli scaligeri. Le sue parole

RITORNO – «Era tutto già fatto, poi c’è stata qualche complicazione, ma con la testa ero qui, non sono mai andato via»

RUOLO – «Posso giocare a destra o sinistra, poi il mister mi ha provato anche da interno: è un ruolo che ho fatto nelle giovanili e che mi piace molto, se il mister me lo chiederà cercherò di farlo al meglio»

CIOFFI – «Cambiato il modo di giocare? No, è sempre uomo su uomo. Sono cambiati gli interpreti: il gruppo dello scorso anno è già ben rodato, i nuovi devono imparare in fretta. Trovo molte analogie tra il mister e Tudor. Sono entrambi grandi motivatori, leggono bene le partite e ci fanno spingere in allenamento».

FRIULANI – «L’Udinese è la squadra più in forma del campionato, noi ci presenteremo tosti, cattivi, con la Curva dalla nostra parte. Saremo pronti a metterli in difficoltà».