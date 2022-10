Verona, Dervishi sarà il prestanome di Bocchetti in panchina

L’Hellas Verona ha trovato un prestanome per Bocchetti in panchina: sarà Dritan Dervishi, scout albanese con patentino UEFA Pro

L’Hellas Verona ha trovato un prestanome per Salvatore Bocchetti, che si sieda con lui sulla panchina degli scaligeri. Secondo quanto riportato dall’Arena, si tratta di Dritan Dervishi, scout dei gialloblu che ha conseguito il patentino UEFA Pro in Albania e quindi abilitato ad allenare in Italia.

Il tecnico scelto dal Verona intanto dovrà aspettare fino a giugno 2023 per effettuare il corso da allenatore a Coverciano.