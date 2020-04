Verona, Dimarco: «Che esordio con la Juve, con Juric non puoi mollare»

Federico Dimarco si racconta nel corso di una diretta: dall’esordio con la Juve a Juric, ecco le parole del giocatore del Verona

Federico Dimarco è intervenuto nel corso di una diretta Instagram organizzata insieme al profilo ufficiale dell’Hellas Verona. Ecco alcune delle dichiarazioni del giocatore gialloblù.

JURIC – «È una persona che fuori dal campo ti lascia molto tranquillo. Però in campo devi sempre stare sul pezzo, appena molli ti tira su. Non puoi mollare un centimetro con lui».

ESORDIO CON LA JUVE – «Non potevo sperare in un esordio migliore. È stata una partita ricca di emozioni, ribaltare lo svantaggio è stata una cosa che fanno poche squadre. Ho fatto un favore anche a qualcun altro».

RITORNO IN CAMPO – «Speriamo si riprenda presto a giocare. Speriamo di riprendere da dove avevamo lasciato, escludendo anche la sconfitta di Genova, che è difficilmente valutabile essendo stata disputata a porte chiuse. Avere il nostro pubblico è come giocare con un uomo in più».