Verona, doppio colpo per Juric: in arrivo Sturaro e Lasagna

Il Verona è in trattativa con Genoa ed Udinese per chiudere due differenti operazioni in entrata. I dettagli delle trattative

Si prospetta un doppio colpo in entrata per il Verona secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport. Il primo acquisto sarà a centrocampo dato che i gialloblu hanno trovato un accordo con il Genoa per Stefano Sturaro sulla base di un prestito con diritto di riscatto a poco più di dieci milioni.

Movimenti anche in attacco dove il direttore sportivo D’Amico è sempre più vicino a trovare un accordo con l’Udinese per l’acquisto a titolo definitivo di Kevin Lasagna. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto da tre anni e mezzo.