Verona, quanto starà fuori Gagliardini? Spuntano le indiscrezioni sul centrocampista - Calcio News 24

Verona, emergenza a centrocampo: infortunio Gagliardini meno grave del previsto

Il Verona di Paolo Zanetti si prepara ad affrontare un banco di prova durissimo: la sfida contro la Juventus. La gara, in programma allo Stadio Bentegodi, vedrà i gialloblù privi di alcuni elementi importanti, a cominciare da Roberto Gagliardini, alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi ancora per qualche settimana.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, le prime valutazioni sull’infortunio di Gagliardini sembrano meno gravi del previsto. Il centrocampista ex Inter, uscito malconcio dalla partita contro la Cremonese, ha riportato una lussazione alla spalla destra, che fortunatamente è stata ridotta manualmente senza necessità di intervento chirurgico. Le prime indicazioni parlano di un possibile rientro entro un mese, anche se saranno gli esami strumentali e la visita specialistica in programma nei prossimi giorni a stabilire con precisione i tempi di recupero.

Nel frattempo, Gagliardini dovrà indossare un tutore per stabilizzare l’articolazione e proseguirà con un percorso riabilitativo specifico. L’infortunio di Gagliardini rappresenta un problema serio per Zanetti, che perde una pedina fondamentale proprio in un momento delicato della stagione. Il suo apporto in termini di esperienza e equilibrio in mezzo al campo si stava rivelando cruciale per il progetto tecnico dell’Hellas.

Contro la Juventus, quindi, il Verona dovrà fare a meno non solo di Gagliardini, ma anche di Suslov e Mosquera, ancora ai box. C’è invece un cauto ottimismo per il recupero di Fallou, il cui rientro sarà valutato nei prossimi giorni. Da monitorare anche le condizioni di Harroui, che sta lavorando a parte. Notizie positive arrivano da Valentini, che potrebbe essere convocato e partire dalla panchina.

La squadra si sta allenando allo Sporting Center Paradiso, dove Zanetti sta lavorando intensamente per trovare soluzioni alternative in vista della trasferta contro i bianconeri. Nonostante l’assenza di diversi titolari, il tecnico è deciso a mettere in campo una formazione competitiva.

In conclusione, l’infortunio di Gagliardini complica i piani del Verona, ma lo staff medico e tecnico resta fiducioso in un recupero entro i tempi previsti. La speranza è di rivederlo protagonista in campo già a ottobre, pronto a dare il suo contributo nella lotta salvezza.