Verona Genoa, Caprari il migliore: «Sempre pericoloso»

Altra ottima prestazione per Caprari in Verona-Genoa. L’attaccante risulta alla fine essere il migliore in campo

Gianluca Caprari continua nel suo eccezionale momento di forma. Anche in Verona-Genoa, l’attaccante gialloblù è stato decisivo e per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore del match con 6,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «L’approccio migliore alla partita. Bravo a innescare Bessa per il gol, pericoloso a sinistra».