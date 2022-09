Il bomber del Verona Henry si è dimostrato chirurgico nella sfida vinta contro la Sampdoria

Thomas Henry ancora sugli scudi in casa Verona. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo nella sfida vinta 2-1 al Bentegodi contro la Sampdoria, con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Chirurgico: ha un’occasione e la sfrutta. Lotta, fa da torre, non sbaglia un appoggio e avvia l’azione del secondo gol».