Verona, Juric: «Zaccagni è in fiducia, sembrava Pelè. Kalinic ci darà tanto»

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia.

«Oggi sapevamo che sarebbe stata tosta, loro hanno messo tutti in difficoltà, a tratti abbiamo fatto bene, potevamo fare più gol nel primo tempo. Dimarco ha creato superiorità a sinistra. Zaccagni sta bene, in fiducia, deve continuare così e raccogliere quello che ha fatto. Kalinic ha fatto anche più di quello che pensavo, è durato 50 minuti, ha sbagliato un gol ma ha fatto vedere che ci può dare tanto. Mercato? Condivido tutto con il direttore. Il mio modo di parlare ha portato beneficio a tutti, ultimamente sembrava però che destabilizzavo l’ambiente. Il petto di Zaccagni come Pelè? Sembrava simile».