Verona, Juric: «Per 60′ meglio della Juventus»

Ivan Juric ha parlato dopo Juventus-Hellas Verona

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio per 1-1 in casa della Juventus.

PRESTAZIONE – «Oggi era una partita difficile e dura, abbiamo fatto meglio di loro per 70’. Dopo non abbiamo retto come volevamo e mi dispiace perché potevamo avere di più».

MERCATO – «Meglio che non parlo di mercato, altrimenti vengo esonerato».

KALINIC – «Kalinic ha fatto bene. Ha tenuto palla, si è comportato da giocatore vero. È molto lontano dal suo massimo, ma ci può dare una grossa mano».