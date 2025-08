Hellas Verona, il futuro prende forma: Montipò rinnova, Bradaric torna, Candé possibile rinforzo

Hellas Verona, le mosse degli Scaligeri sul mercato: rinnovo di Montipò, ritorno di Bradaric e tra gli obiettivi in entrata c’è Candé

Il Verona costruisce un passo alla volta il proprio futuro, partendo da alcune certezze. La prima riguarda Lorenzo Montipò, destinato a rimanere il baluardo tra i pali gialloblù. Il portiere, infatti, è pronto a firmare il rinnovo di contratto fino al 2028, con un adeguamento dell’ingaggio rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2026. Una scelta di continuità fortemente voluta dalla società, che non voleva arrivare all’ultima stagione utile con incertezze sul suo numero uno. La trattativa, sbloccata anche durante il ritiro di Folgaria, è ormai ai dettagli.

Montipò, con 148 presenze già collezionate in maglia scaligera, si appresta a vivere la quinta stagione consecutiva con l’Hellas. Per lui, inoltre, si profila la fascia di capitano, segno di quanto sia diventato una figura centrale nello spogliatoio.

Accanto a lui ci sarà ancora Domagoj Bradaric. Il terzino sinistro croato, rientrato alla Salernitana al termine del prestito, tornerà a Verona a titolo definitivo. L’Hellas ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto da 1,5 milioni di euro, preferendo rinegoziare l’operazione a cifre più contenute. Un’operazione mirata per garantire qualità e profondità sulla corsia mancina.

Sul fronte difensivo, il nome caldo è quello di Fali Candé, per il quale è partita una sorta di asta tra Verona, Cremonese, Sassuolo e Venezia. La base d’offerta è fissata attorno ai 3 milioni di euro. Intanto, il reparto arretrato inizia a delinearsi: la linea a tre più probabile vede Valentini (in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina), Ebosse (in arrivo dall’Udinese con obbligo di riscatto) e Nuñez (dal Celta Vigo, prestito con diritto di riscatto a 5 milioni).

Sul fronte uscite, va registrato il saluto a Daniele Ghilardi, passato alla Roma. Oggi, infine, test amichevole contro il Südtirol, alle 18.30 a Bolzano, per mettere minuti nelle gambe e provare le nuove soluzioni di mister Baroni.