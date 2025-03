Verona, tanti Nazionali gialloblu (con la salvezza dietro l’angolo). Ecco la lista completa

Verona, chi è stato convocato in Nazionale? La situazione dei vari giocatori dell’Hellas aspettando novità importanti sul fronte salvezza

Il Verona ha bisogno di ricaricare le batterie, ma dall’altra parte le Nazionali chiamano (anche i giocatori gialloblu). L’Hellas infatti dovrà fare a meno di 10 giocatori questa settimana. Ecco la lista completa.

DIEGO COPPOLA e DANIELE GHILARDI (Italia Under 21)

Italia-Paesi Bassi (21/03, Venezia – Amichevole)

Italia-Danimarca (24/03, Cittadella – Amichevole)

PAWEL DAWIDOWICZ (Polonia)

Polonia-Lituania (21/03, Varsavia (Polonia) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

Polonia-Malta (24/03, Varsavia (Polonia) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

ONDREJ DUDA e TOMAS SUSLOV (Slovacchia)

Slovacchia-Slovenia (20/03, Bratislava (Slovacchia) – UEFA Nations League)

Slovenia-Slovacchia (23/03, Lubiana (Slovenia) – UEFA Nations League)

DAILON LIVRAMENTO (Capo Verde)

Capo Verde-Mauritius (20/03, Praia (Capo Verde) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

Angola-Capo Verde (25/03, Luanda (Angola) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

GRIGORIS KASTANOS (Cipro)

Cipro-San Marino (21/03, Larnaca (Cipro) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

Bosnia ed Erzegovina-Cipro (24/03, Zenica (Bosnia ed Erzegovina) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

CHEIKH NIASSE (Senegal)

Sudan-Senegal (22/03, Bengasi (Libia) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

Senegal-Togo (25/03, Dakar (Senegal) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

TOBIAS SLOTSAGER (Danimarca Under 19)

Danimarca-Islanda (19/03, Hajduszoboszlo (Ungheria) – Elite Round Under 19)

Danimarca-Ungheria (22/03, Nyíregyháza (Ungheria) – Elite Round Under 19)

Austria-Danimarca (25/03, Hajduszoboszlo (Ungheria) – Elite Round Under 19)

JACKSON TCHATCHOUA (Camerun)

Eswatini-Camerun (19/03, Johannesburg (Sudafrica) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)

Camerun-Libia (25/03, Yaounde (Camerun) – Qualificazioni FIFA World Cup 2026)