Sampdoria, contro il Verona Giampaolo cambia modulo

Probabili formazioni Verona-Sampdoria: le scelte di Giampaolo per la 34a giornata di Serie A

La Sampdoria contro il Verona dovrà invertire un trend negativo delle ultime settimane. Il ritiro voluto dai giocatori deve portare alla svolta, che in campo Giampaolo potrebbe darla apportando un cambio modulo.

Il 4-4-2 potrebbe essere usato dal tecnico contro il Verona. Candreva esterno largo a destra e Augello a sinistra. Thorsby e Sensi in mezzo con Sabiri che affiancherà Caputo in avanti. In porta resta vivo il ballottaggio tra Falcone e Audero.