Verona, Tameze: «Tudor tira fuori il meglio da tutti noi. Atalanta? Mi mancava un minuto...»

Adrien Tameze, centrocampista del Verona, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua esperienza all’Hellas.

JURIC E TUDOR – «Ho imparato molto con Juric, Tudor percorre la stessa strada e per me è stato un bene avere continuità. Poi il mister mi ha fatto crescere sotto tanti aspetti, soprattutto a livello mentale e fisico, è un tecnico che dal lunedì al sabato spinge sempre al massimo. Tudor riesce a tirar fuori il meglio da tutti noi. In più, questo Verona è più forte».

ATALANTA – «Non so come sia andata, all’Atalanta mi sentivo bene e anche la società era contenta. Alla fine mi mancava un minuto di gioco per essere un giocatore della Dea e non me lo hanno fatto fare. Penso ci sia stato un problema tra Nizza e Atalanta. Beh, non tutti i mali vengono per nuocere: è arrivato il Verona, mi ha fatto il discorso che volevo sentire, l’ho scelto all’istante e ora sono soddisfatto».

EUROPA – «Mi piacerebbe molto. Penso che siamo davvero forti ma che ci sono rivali altrettanto forti, a partire dalla Fiorentina di domenica. Sarà una sfida tosta, spettacolare, perché entrambe corriamo molto e cerchiamo sempre il gol».