Verona, un fondo americano interessato a rilevare una quota societaria

Un fondo americano, Pacific Media Group, interessato a rilevare una quota del Verona: le ultime sulla situazione

Secondo quanto riferito dal Corriere di Verona, Pacific Media Group, fondo americano, sarebbe pronto a rilevare una quota societaria del Verona.

Il fondo, rappresentato dal finanziere Paul Conway, è già parte integrante di altre realtà in Europa come il Kaiserslautern, ma al momento non ci sarebbero altre conferme.