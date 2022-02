Verona Venezia, Simeone vs Henry: i due bomber dal destino opposto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La partita tra Verona e Venezia vedrà anche il confronto tra i due attaccanti Simeone ed Henry

Al Bentogodi va in scena oggi la sfida tra Verona e Venezia. Una partita che all’andata ha regalato grandissime emozioni con un incredibile 4-3 in rimonta da parte dei gialloblù. La sfida sarà anche l’occasione di vedere il confronto tra i due attaccanti Simeone e Henry che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio dalla gara di andata hanno visto i loro destini cambiare.

Il Cholito, autore di una doppietta al Penzo, si è poi inceppato segnando una sola rete nelle successive partite. Per Henry, invece, è stata l’occasione per sbloccarsi e timbrare il cartellino con costanza. Quattro, infatti, per l’attaccante del Venezia da quel momento.