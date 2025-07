Verona, grandi obiettivi per i gialloblu? Sentite cosa ha appena detto il presidente della squadra veneta - Calcio News 24

Verona, le parole del presidente durante il ritiro tra obiettivi e ovviamente la questione calciomercato

Quarto giorno di ritiro per l’Hellas Verona, che si sta allenando a Folgaria sotto la guida di Paolo Zanetti. Il gruppo gialloblu ha già accolto due volti nuovi arrivati durante il mercato estivo: l’attaccante brasiliano Giovane e il difensore francese Enzo Ebosse. Nel frattempo, dal centro sportivo La Pineta dove la squadra lavora quotidianamente, il presidente del club, Italo Zanzi, ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sulle prossime mosse riguardanti il Calciomercato Verona.

Durante l’incontro con i giornalisti, Zanzi ha espresso grande fiducia nell’operato della società e nello sviluppo della squadra: «Siamo molto fiduciosi, stiamo lavorando quotidianamente, dal lato calcistico stiamo lavorando con Sogliano e anche con il mister Zanetti. Per crescere vogliamo che la squadra abbia più successo possibile. Il mercato è lungo, ogni giocatore è scelto in modo molto preciso, sono molto ottimista». Queste parole indicano come la dirigenza abbia un progetto chiaro per il futuro del club scaligero.

Il presidente è poi stato interrogato sulla strategia adottata da Sean Sogliano, direttore sportivo, nel Calciomercato Verona, soprattutto dopo l’addio di alcuni giocatori esperti: «Non parlerei di cambiamento di strategia, vogliamo una squadra più forte possibile, con più punti possibile. Abbiamo massima fiducia in Sean Sogliano, non gli dico che giocatori scegliere, lavora con il suo staff e con il mister. Formiamo nel tempo un gruppo, per arrivare piano piano a una squadra più forte possibile». Un messaggio chiaro che conferma come la società punti sulla crescita graduale ma costante della rosa.

Non sono mancati riferimenti a possibili ritorni eccellenti, come accaduto in passato con campioni come Toni e Pazzini: «Stiamo analizzando i profili migliori, quando uno pensa a un colpo ci sono anche dei rischi. Noi non vogliamo fare un colpo solo per fare ‘rumore’ o per accontentare tutti, vogliamo vincere. Alla fine i tifosi devono essere contenti a maggio, questo è il nostro obiettivo». L’intenzione quindi è quella di costruire una squadra competitiva e solida, senza forzature di mercato.

Queste dichiarazioni confermano come il Calciomercato Verona sia incentrato su scelte oculate, puntando a un equilibrio tra esperienza e giovani di prospettiva, con l’obiettivo di portare la squadra a risultati sempre più importanti nelle prossime stagioni.