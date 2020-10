Vialli: «Cancro? Un compagno di viaggio che avrei evitato» – VIDEO

Gianluca Vialli ha parlato anche della lunga battaglia contro il cancro nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Gianluca Vialli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla Gazzetta dello Sport durante il Festival dello Sport. Queste le sue parole riguardo la battaglia contro il cancro.

«Non l’ho mai considerata una battaglia, perché ho sempre pensato che il cancro è meglio tenerselo amico. L’ho sempre considerato un compagno di viaggio che avrei evitato. Adesso cercherò di farlo stancare, in modo che poi mi lasci proseguire. Comunque sì, questo modo di intendere la vita mi è servito molto, perché se fai il calciatore impari la disciplina e quindi accetti certe cose che devono essere fatte durante la malattia, impari a non lamentarti. La vita è per il dieci per cento quello che ti accade e per il novanta quello che tu produci con intelligenza, passione, capacità di reazione».