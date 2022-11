Vialli: «Abbraccio con Mancini più bello dei passaggi che gli facevo per i gol»

Gianluca Vialli è stato ospite della trasmissione Che Tempo che Fa su Rai 3 e ha ricordato lo Scudetto con la Sampdoria oltre all’abbraccio con Mancini

ABBRACCIO CON MANCINI – «In quell’abbraccio c’era il ricordo di Wembley, la gioia per aver raggiunto un traguardo inaspettato, la paura per le mie condizioni di salute. Tanti sentimenti in un colpo solo, è venuto tutto fuori. Un abbraccio più bello dei passaggi che facevo a Mancini per fare gol».

