Vialli e la malattia: «Sono ancora spaventato, ma sto bene»

Gianluca Vialli ha parlato della battaglia contro il tumore: le parole dell’ex attaccante di Juventus e Sampdoria

L’ex attaccante Gianluca Vialli è tornato a parlare della lotta contro la malattia, di cui teme un ritorno: «Non puoi essere certo fino a quando non saranno trascorsi alcuni anni senza problemi. Fisicamente mi sento bene, ho di nuovo i miei muscoli. Mi sono allenato a giorni alterni con mia moglie, ma sono ancora molto spaventato e preoccupato».

«Ogni volta che ti svegli o vai a dormire con un po’ di male alla pancia, alla testa o hai un po’ di febbre, pensi: “Oddio, è tornato”. Per liberarsi di questa sensazione occorre molto tempo. Sei fragile, nessuno vuole vivere qualcosa del genere, ma quando accade devi prenderla come un’opportunità per conoscerti meglio: il modo in cui eri, il modo in cui sei e come vuoi essere in futuro. È inevitabile che tu scopra il tuo vero io. Ci sono state moltissime cose su cui ho dovuto lavorare per cercare di migliorare», ha ammesso Vialli al Times.