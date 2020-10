Vialli: «Mancini e il grande bluff degli assist…» – VIDEO

Gianluca Vialli ha parlato di Roberto Mancini: le dichiarazioni dell’ex attaccante di Sampdoria e Juventus – VIDEO

Gianluca Vialli, ex calciatore di Sampdoria e Juventus nonché attuale capo delegazione della nazionale italiana, ha parlato di Roberto Mancini nel corso di un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

«Sono stato molto fortunato perché ho giocato con Roberto Mancini, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Gianfranco Zola. Cioè i quattro migliori numeri 10. Manca Totti, perché è più giovane di me. E io mi sono fatto un mazzo così per loro, che avevano meno attitudine alla corsa rispetto a me. Però mi hanno sempre ripagato con assist incredibili. Con Roberto scherzo sempre: “Ogni tanto tu buttavi la palla avanti, io la prendevo, la mettevo giù, stop impossibile, controllo surreale, ne scartavo due o tre, facevo gol e il giorno dopo leggevo sui giornali “gol di Vialli, ma grande assist di Mancini”».