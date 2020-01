Vidal Inter, Amor: «Il cileno è pronto per giocare sempre»

Arturo Vidal ha messo a segno un grande gol nel pareggio contro l’Espanyol: ecco le parole di Amor sul cileno

Arturo Vidal ha segnato contro l’Espanyol. A fine partita Gabriel Amor, responsabile delle relazioni istituzionali del Barcellona, ha così parlato ai microfoni de LaLiga Tv.

VIDAL – «Il tema della denuncia è un tema interno, che si risolverà a livello interno nel club. In partita questa sera ha fatto molto bene, il rendimento è buono. Come ha detto Ernesto Valverde ieri in conferenza stampa il suo rendimento è sempre stato buono, ha sempre dato il massimo. Ritengo che sia entrato bene in partita oggi, oltre al gol. Vidal è pronto per giocare le partite in cui scenderà in campo».