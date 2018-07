L’Inter sogna il doppio colpo Vidal-Vrsaljko. Intese raggiunte con i giocatori ma non con i rispettivi club

Vidal–Vrsaljko, doppia V per Vincere! Luciano Spalletti, se potesse, porterebbe immediatamente a Milano Arturo Vidal e Sime Vrsaljko. Il tecnico, apparso nervoso dopo l’ultima uscita con il Chelsea, ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi per competere con la Juventus e le altre big. Secondo Il Corriere dello Sport, l’Inter ha in mano gli accordi con i due calciatori ma non ha ancora l’intesa con i rispettivi club. Ieri è arrivata una brusca frenata sul fronte Vrsaljko con Simeone che ha parlato così del terzino croato: «Siamo contenti di lui e lo aspettiamo in ritiro dal 6 agosto perché può dare ancora molto».

L’Inter ha offerto 22 milioni di euro tra prestito e riscatto ma l’Atletico, dopo aver aperto al prestito, ne chiede almeno 27. In caso il tira e molla durasse troppo, Ausilio potrebbe virare su un vecchio pallino come Matteo Darmian, altro profilo gradito alla dirigenza nerazzurra. Ancor più difficoltosa la trattativa per arrivare ad Arturo Vidal. Il giocatore ha scelto di andare via e si abbasserebbe lo stipendio percepito al Bayern ma i bavaresi chiedono 30 milioni di euro cash, tutti e subito, senza prestiti. Sullo sfondo restano Nicolò Barella, Tiemoué Bakayoko e Mateo Kovacic,