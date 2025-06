Vieira Genoa, tante offerte sul piatto dell'allenatore. Ecco il piano della società viste le voci sull'addio - Calcio News 24

Vieira Genoa, tante voci e una grande intenzione da parte della società rossoblu: rinnovare ulteriormente il contratto all’allenatore

Il Genoa lavora intensamente per costruire le basi della prossima stagione e uno dei primi nodi da sciogliere riguarda il futuro di Patrick Vieira. Il centrocampista francese, protagonista di un’ottima annata sotto la guida di Alberto Gilardino, è finito nel mirino di diversi club italiani di primo piano, ma la priorità della società rossoblù è quella di trattenerlo e renderlo un pilastro del progetto tecnico.

Secondo quanto riportato dal Il Secolo XIX, Inter e Fiorentina avrebbero mostrato interesse concreto per Vieira, valutando la possibilità di inserirlo nei rispettivi organici in vista della stagione 2025/26. Si tratta di tre club ambiziosi, con obiettivi europei, che vedono nel centrocampista del Genoa un profilo di qualità, esperienza e affidabilità tattica. Nonostante queste attenzioni, la dirigenza del Genoa non intende farsi trovare impreparata. I rossoblù stanno infatti portando avanti contatti costanti con l’entourage del giocatore, con l’obiettivo di prolungare il contratto in scadenza nel 2026 di un ulteriore anno, estendendolo fino al 2027. Si tratterebbe di un segnale forte da parte del club, che intende consolidare il nucleo che ha garantito stabilità e rendimento durante tutta l’ultima stagione.