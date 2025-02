Vieira: «Felice nonostante la sconfitta: abbiamo dimostrato che siamo sulla strada giusta»

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta subita dai rossoblù in trasferta contro l’Inter

Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Genoa contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo fatto una grande partita collettiva, su un campo molto difficile e contro giocatori di qualità. Era importante per noi essere organizzati bene, concentrati, aggressivi. Lo abbiamo fatto, mi dispiace prendere gol su palla inattiva ma stasera era molto difficile per noi. Io sono molto felice, abbiamo fatto vedere che avevamo carattere e personalità. Siamo sulla strada giusta».

VENTURINO E GLI ALTRI GIOVANI – «Questi ragazzi fanno parte della società, sono il futuro. E noi dobbiamo credere a loro: lui ha qualità, dobbiamo farli giocare perché i giovani ne hanno bisogno per crescere. È un giocatore che si allena con noi da settimane e ha tanta qualità, abbiamo tanta fiducia in lui».

POCHI PERICOLI CREATI SULLE PALLE RECUPERATE – «È la cosa su cui dobbiamo continuare a crescere, siamo una squadra che dà fastidio a tante in Serie A. Però dobbiamo continuare a crescere, quando riusciamo a vincere palla dobbiamo lavorare meglio a livello tecnico. Però penso ai tre giocatori che sono entrati nel secondo tempo: la qualità ce l’abbiamo, dobbiamo crederci di più. Ma questa è una cosa su cui migliorare, sono d’accordo».

POTENZIALITA’ E PERCORSO – «Credo siano sempre state lì, la cosa positiva è avere giocatori tornati da infortuni e abbiamo cambiato il nostro modo di giocare. Però la cosa che ha veramente fatto cambiare la nostra mentalità e di tutti quelli attorno alla squadra è aver capito che era importante il livello di comportamento, dentro e fuori campo».

CONTATTI E VAR – «Io credo che il calcio sia cambiato, anche grazie al VAR: si ha meno libertà nell’andare a contatto. Ci sono tantissime camere e non si possono avere alcuni comportamenti adesso. Però le generazioni cambiano e il calcio resta uguale: è sempre un gioco in cui divertirsi. Dimentichiamo che è un gioco e la pressione negativa, che ogni tanto è troppo forte, ci spinge a non divertirsi».