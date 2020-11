Christian Vieri rivela il suo ricordo di Diego Armando Maradona. Ecco le parole dell’ex attaccante di Inter e Juventus sul Pibe de Oro

Christian Vieri, in diretta Instagram con Lele Adani, ha parlato di Diego Armando Maradona. Le sue parole.

«La prima volta che l’ho incontrato avevo il dubbio che non sapesse chi io fossi. Quindi pensavo tra me e me: “Cosa gli dico ora? Piacere sono Christian Vieri?”. Quando poi l’ho visto, sudavo. Lui mi ha guardato da lontano e mi ha chiamato grande Bobo e mi ha abbracciato. Una gioia immensa, un’adrenalina. Non ci potevo credere. Più in alto di lui non c’è nessuno»