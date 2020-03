Villarreal, Albiol: «Un colpo durissimo, si vive con la tristezza»

Raul Albiol, ex difensore del Napoli e attualmente al Villarreal, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport

«È incredibile quello che sta accadendo, una cosa nuova per tutti. Un colpo durissimo, si vive male con enorme tristezza e lontani dalla famiglia. Mi è capitato di piangere ascoltando le esperienze delle persone che conosci».

CORONAVIRUS IN SPAGNA – «Tante persone sono contagiate e tante sono morte. Voi siete due settimane avanti, ora qui le terapie intensive sono in sofferenza. Attendiamo aiuti proprio come voi».