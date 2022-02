Villarreal Juve, infermeria piena per Allegri: Dybala in bilico. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus prepara la trasferta di Champions League contro il Villarreal. L’infermeria bianconera è piena

La Juventus si prepara all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. A pochi giorni dalla sfida, i bianconeri sono alle prese con alcuni giocatori non al meglio e che potrebbero saltare la gara in terra spagnola.

Tra questi c’è Dybala, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore e che resta per questo motivo ancora in bilico. Bonucci proverà un recupero che avrebbe del miracoloso, mentre Chiellini, Rugani e Pellegrini non è scontato che possano partire con il resto della squadra. Le prossime saranno ora decisive: Villarreal-Juve passa anche da qui. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

