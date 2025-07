Vinicius, ultimatum al Real Madrid: rinnovo alle cifre di Mbappé o potrebbe partire

Possibile rottura tra Vinicius e il Real Madrid, con il brasiliano rifiuta il rinnovo: vuole uno stipendio pari a Mbappé; le ultime

Il matrimonio tra Vinicius Jr e il Real Madrid potrebbe non durare ancora a lungo. Dopo aver rappresentato il volto del nuovo corso blancos insieme a Bellingham e Camavinga, l’esterno brasiliano sta vivendo un momento di forte frizione con la dirigenza madridista. Il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2027, sembrava cosa fatta: un accordo che lo avrebbe reso il secondo giocatore più pagato della rosa, dietro solo a Kylian Mbappé. Ma le cose si sono complicate. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, Vinicius avrebbe alzato ulteriormente le sue richieste economiche, pretendendo di guadagnare tanto quanto l’attaccante francese, appena approdato a Madrid come nuovo simbolo del club.

Una richiesta che ha sorpreso – e infastidito – la Casa Blanca. I vertici societari ritengono esagerate le pretese del brasiliano, soprattutto in virtù di una stagione che non è stata all’altezza delle aspettative. Da qui lo stallo delle trattative e, di conseguenza, l’ipotesi di una possibile cessione nella prossima estate, quando mancherà solo un anno alla scadenza. Lo scenario non è così remoto: in passato, Florentino Perez ha dimostrato di non avere remore nel separarsi da stelle del club, se il contesto lo richiede. E l’interesse dell’Arabia Saudita – già manifestato nei mesi scorsi – potrebbe fornire una via d’uscita economicamente molto favorevole.

La cessione di Vinicius, oltre a liberare un ingaggio importante, garantirebbe liquidità da reinvestire in un nuovo supercolpo: il sogno, neanche troppo nascosto, si chiama Erling Haaland. L’arrivo del norvegese permetterebbe a Mbappé di tornare nella sua posizione naturale sull’esterno, risolvendo anche il rebus tattico in attacco.

Arrivato in Spagna il giorno del suo diciottesimo compleanno per 45 milioni di euro dal Flamengo, Vinicius ha totalizzato finora 322 presenze e 106 gol con la maglia del Real. Ma ora, nonostante un ruolo da protagonista negli ultimi anni, il suo futuro sembra più incerto che mai.