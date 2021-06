Visite mediche Kamenovic: il neo acquisto della Lazio è in Paideia – VIDEO

Dimitrije Kamenovic è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio: il giocatore è in Paideia per le visite mediche di rito

In arrivo il primo rinforzo per la nuova Lazio di Sarri. Dimitrije Kamenovic è arrivato alle 8 in clinica Paideia per sostenere le visite mediche di rito e diventare un nuovo giocatore biancoceleste.

Il Difensore centrale o terzino sinistro classe 2000, dopo gli accertamenti si recherà a Formello per la firma sul contratto: 5 anni di accordo fino al 30 giugno 2026. Costo dell’operazione dal Cukaricki: circa 3 milioni di euro.