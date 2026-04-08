Viviani svela: «Presidenza della FIGC? Avevo sempre pensato e sperato che Vialli potesse essere la persona giusta per ricoprire questo ruolo»

Viviani: «Presidenza della FIGC? Avevo sempre pensato e sperato che Vialli potesse essere la persona giusta. Ora vedo Maldini…»

Il calcio italiano attraversa una fase di profonda difficoltà e, secondo Fabio Viviani, allenatore del Vicenza Women, è arrivato il momento di un cambiamento radicale, soprattutto ai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Viviani, che in passato ha ricoperto diversi ruoli tecnici in club come Udinese, Napoli e Palermo, ha espresso la propria visione sulle possibili strade per rilanciare l’intero movimento, indicando nella leadership federale uno dei nodi centrali da affrontare per invertire la rotta. Le sue parole:

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PAROLE – «Avevo sempre pensato e sperato che Gianluca Vialli potesse essere la persona giusta per ricoprire questo ruolo. Determinato, fuori da qualsiasi corrente, autonomo, di grande personalità, con esperienza sia da dirigente che nell’associazione dei calciatori. Purtroppo ci è stato portato via. Con queste caratteristiche oggi mi trovo a pensare a Paolo Maldini.

Non parlo nemmeno della grande esperienza da calciatore, ma lui ha avuto anche un’esperienza in un grande club. Non è mai stato sopra le righe, ha sempre puntato dritto nel portare avanti ciò in cui crede. Mi auguro innanzitutto che abbia la voglia e la forza di farlo. E poi che possa scegliere bene i propri collaboratori, nel caso».