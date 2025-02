Vlahovic Juve, può fare la differenza partendo dalla panchina? Il consiglio di Altafini: «Da fuori puoi capire certe cose dalla partita»

Le parole di Jose Altafini, ex attaccante della Juve, per consigliare Dusan Vlahovic: «Entrano dalla panchina si può fare la differenza, ecco come»

Jose Altafini in una intervista a La Stampa ha parlato in vista di Juve Inter, in particolare dando alcuni consigli a Dusan Vlahovic su come può continuare a fare la differenza entrando a partita in corso: nei suoi anni in bianconero, arrivato a 34 anni, infatti l’attaccante brasiliano aveva messo a segno 37 gol, facendone ben 13 da sostituto. Di seguito le sue parole.

SPECIALISTA DEI GOL DALLA PANCHINA – «Erano i primi anni che si giocava con la possibilità di effettuare dei cambi. Non è semplice da accettare il fatto di partire dalla panchina, ma è vero che si può fare la differenza anche così».

COME – «Capendo l’importanza di seguire la partita da fuori. Chi subentra ha l’opportunità di capire in che direzione sta andando la gara, come poter mettere in difficoltà gli avversari dopo averli studiati. Non è solo una questione di freschezza, fondamentale è saper leggere la partita».

GLI ALLENATORI DICONO CHE NON CI SONO DISTINZIONI TRA TITOLARI E RISERVE – «Magari qualcuno lo pensa sinceramente. Io però credo che ci siano dei giocatori che non andrebbero mai sostituiti se non per infortunio, mi riferisco a quei centravanti che magari non toccano un pallone per 89 minuti e poi gli basta un lampo per cambiare una partita. Penso a centravanti come Lukaku e Vlahovic. Lo diceva pure Leonidas, una leggenda del calcio brasiliano, quando da commentatore parlava anche di me».

TROPPE 5 SOSTITUZIONI – «Non lo so, forse ora è giusto così considerando quante partite si giocano e i pochi giorni a disposizione per rifiatare. Una volta bastavano un portiere, un difensore e un attaccante in panchina, ora ci sono quindici giocatori. Diciamo che sono altri i fattori che proprio non mi vanno giù del calcio moderno».

VAR – «La gestione del Var, soprattutto a proposito del fuorigioco. Come si fa a pensare che un tacchetto o una mano possano far scattare il fuorigioco Il vantaggio per chi attacca c’è solo se tutto il corpo è davanti all’ultimo difensore, si dovrebbe fare la foto come nell’ippica se proprio si vuole ricorrere alla tecnologia. Poi serve chiarezza, una volta non si parlava di posizione passiva o attiva, con un giocatore oltre la linea era sempre fuorigioco. Ed era tutto più chiaro».