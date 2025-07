Vlahovic Juventus, il Milan fiuta l’affare: Allegri vuole sbloccare il colpo e convincere i bianconeri! Le novità

Vlahovic Juventus, il Milan fiuta l’affare in attacco: Max Allegri vuole sbloccare il grande colpo e convincere così i bianconeri! Tutte le novità

Il futuro dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic, classe 2000, resta uno dei principali dossier aperti in casa Juventus. Il centravanti, noto per la sua potenza fisica e capacità realizzativa, ha ancora un anno di contratto con il club bianconero, a fronte di un ingaggio netto di circa 12 milioni di euro annui. Una cifra considerevole che ha spinto la società torinese a valutare una cessione anticipata per evitare di perderlo a parametro zero nel 2026, al termine del contratto.

Milan in pole per Vlahovic: proposta con contropartita

Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, il Milan è il club più attivo sul fronte Vlahovic. I rossoneri, oggi guidati da Massimiliano Allegri, allenatore esperto con una lunga militanza in Serie A e un passato proprio alla Juventus, sarebbero pronti a presentare un’offerta strutturata. Allegri conosce bene il giocatore, avendolo già allenato tra il 2022 e il 2024, e punta su un’operazione che includerebbe una contropartita tecnica. L’idea del Milan sarebbe di limitare l’esborso economico diretto a 10 milioni di euro, proponendo uno scambio con un profilo gradito alla Juventus.

Juventus ferma sulle valutazioni: almeno 20 milioni richiesti

La posizione della Juventus, tuttavia, è più rigida. Nonostante la consapevolezza di una probabile minusvalenza rispetto agli 80 milioni di euro spesi nel 2022 per portare Vlahovic a Torino, la dirigenza intende incassare almeno 20 milioni. Il club, attualmente cauto sul mercato in entrata, non vuole svendere uno dei suoi elementi di spicco e punta a massimizzare l’aspetto economico dell’operazione.

Trattativa in bilico: si attendono sviluppi

Il direttore generale del Milan, Damien Comolli, e l’agente del giocatore, Darko Ristic, sono al lavoro per trovare una soluzione condivisa. Le prossime settimane saranno determinanti per capire se l’asse Torino-Milano potrà concretizzarsi con il trasferimento di Vlahovic, un attaccante che continua ad attrarre interesse in Italia e all’estero.