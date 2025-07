Vlahovic Juventus: c’è un’altra pretendente per il serbo! L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi

Vlahovic Juventus: ecco un’altra pretendente per l’attaccante serbo! L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi! Le ultimissime

Il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, sembra sempre più lontano dalla Juventus. Dopo due stagioni altalenanti a Torino, l’ex centravanti della Fiorentina è finito nel mirino di diversi top club inglesi, con il Manchester United in prima fila. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, i Red Devils sarebbero pronti a lanciare l’assalto decisivo per assicurarsi il bomber bianconero.

Manchester United: Vlahovic per rilanciare l’attacco

Il Manchester United, reduce da una stagione deludente sul piano offensivo, è alla ricerca di un attaccante di peso. I giovani Rasmus Hojlund, danese classe 2003, e Joshua Zirkzee, olandese del 2001, non hanno convinto pienamente. Inoltre, la pista che porta a Viktor Gyokeres, punta svedese dello Sporting Lisbona, si sta raffreddando. Per questo motivo, il tecnico Ruben Amorim – portoghese, noto per il suo gioco offensivo e la valorizzazione dei giovani – avrebbe indicato in Vlahovic il profilo ideale per guidare l’attacco.

Il club inglese starebbe valutando due opzioni: attendere una possibile rottura tra il giocatore e la Juventus per ingaggiarlo a parametro zero, oppure presentare un’offerta concreta già nelle prossime settimane. La situazione di stallo tra il serbo e la dirigenza bianconera potrebbe favorire un’uscita anticipata.

Anche l’Arsenal resta alla finestra

Non solo United: anche l’Arsenal di Mikel Arteta, tecnico spagnolo noto per il suo calcio propositivo, continua a monitorare la situazione. I Gunners avevano già tentato di acquistare Vlahovic prima del suo trasferimento alla Juventus nel gennaio 2022. Se la trattativa per Gyokeres dovesse complicarsi, il club londinese potrebbe tornare alla carica.

Juventus pronta all’addio: incontri con club inglesi in agenda

La Juventus, dal canto suo, sembra ormai rassegnata a perdere il suo numero 9. Con 43 gol in 104 presenze in maglia bianconera, Vlahovic ha lasciato il segno, ma il rapporto con l’ambiente si è incrinato. La prossima settimana sono previsti incontri tra la dirigenza juventina e diversi club di Premier League per discutere della cessione.

Con l’interesse crescente di Manchester United e Arsenal, e una Juventus pronta a trattare, il trasferimento di Dusan Vlahovic in Premier League appare sempre più probabile. La destinazione? Con ogni probabilità, Manchester.