Vlahovic, messaggi ad Allegri dalla Serbia: l’attaccante pronto a caricarsi la Juve sulle spalle

Vlahovic torna al gol con la Serbia e manda segnali chiarissimi a Max Allegri. Il ritorno dell’attaccante può essere la scossa per la Juventus

Finalmente riecco Dusan Vlahovic! E’ un attaccante ritrovato quello che ieri, contro la Norvegia, ha interrotto il suo digiuno da gol dopo un mese di vuoto.

Come evidenziato da Tuttosport, il centravanti serbo lancia segnali importanti alla Juve e ad Allegri in vista del ritorno in campo: è tornato più carico ed affamato che mai.